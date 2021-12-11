Зинченко не понравилась шутка Зеленского – он потребовал вернуть свою жену!

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на шутку президента страны Владимира Зеленского во время встречи с его супругой Владой

Зинченко не оценил шутку Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Влада Зинченко встретилась с президентом Украины во время празднования 30-й годовщины Украинской ассоциации футбола, пока сам футболист следил за трансляцией по интернету в компании с любимым псом.

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Другой ведущий праздника Артем Гагарин сказал, что якобы Зинченко написал жене: "Без фото с президентом не возвращайся".

На что Зеленский отшутился: "Есть шанс не возвращаться".

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После этого реплики Зинченко за кадром посмеялся, но потребовал вернуть возлюбленную.

Прочем, Влада может смело возвращаться домой, ведь заветное селфи президентом Украины она таки получила.

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Ранее мы писали, что Зинченко не перейдет в команду Шевченко: инсайдер назвал причину. Украинский полузащитник Александр Зинченко не переедет в Геную ради своего бывшего тренера по сборной Украины – в этом нет резона.