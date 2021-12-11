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Зінченку не сподобався жарт Зеленського – він зажадав повернути свою дружину!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 грудня, 10:09
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Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко відреагував на жарт президента країни Володимира Зеленського під час зустрічі з його дружиною Владою
Зінченко не зацінив жарт Зеленського
Зінченко не зацінив жарт Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Зінченко зустрілася з президентом України під час святкування 30-х роковин Української асоціації футболу, поки сам футболіст стежив за трансляцією по інтернету в компанії з улюбленим псом.

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Інший ведущий свята Артем Гагарін сказав, що Зінченко нібито написав дружині: "Без фото з президентом не повертайся".

На що Зеленський пожартував: "Є шанс не повертатися".

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Після цієї репліки Зінченко за кадром посміявся, але вимагав повернути кохану.

Влада може сміливо повертатися додому, адже заповітне селфі з президентом України вона таки отримала.

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Раніше ми писали, що Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину. Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде в Геную заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає сенсу.

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