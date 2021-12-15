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Шева одним словом описал свое состояние после первой победы в Дженоа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
15 декабря, 08:57
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Облегчение – вот что чувствует бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, добывший первую победу у руля итальянской Дженоа
Шевченко празднует первую победу в Дженоа
Шевченко празднует первую победу в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Андрей Шевченко прокомментировал свою первую победу у руля Дженоа. Накануне в 1/16 Кубка Италии "грифоны" благодаря голу Экубана на 76-й минуте одолели аутсайседа Серии А Салернитану 1:0.

До этого у Шевы в Дженоа были четыре поражения при одной ничьей.

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"Эта победа – облегчение для всей команды, – признался Шева. – Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но внесенные изменения дали возможность вернуться в игру".

"Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который сейчас приехал. В следующих двух матчах нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как Лацио и Аталанта, а затем мы подумаем о трансферном рынке", – добавил Шевченко.

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Отметим, что в 1/8 финала Кубка Италии Дженоа сыграет с бывшим клубом Шевы Миланом. Это поединок состоится на "Сан-Сиро" 12 января.

ШЕВА У РУЛЯ ДЖЕНОА

  • 21 ноября Дженоа – Рома (0:2)
  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (0:0)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (0:3)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (2:0)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (1:3)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1:0)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Андрей Шевченко продолжает погоню за Кубком Италии
Андрей Шевченко продолжает погоню за Кубком Италии

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