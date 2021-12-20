Вистачило однієї хвилини. Як залагодили конфлікт Маліновський і Петраков

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував нещодавній скандал, який підняв на вуха всю футбольну громадськість

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Всьому виною травма, після якої Руслан не до кінця відновився і не міг продемонструвати свій максимум. Тому він попросив у Петракова дозволити йому раніше виїхати до свого клубу, пропустивши товариську гру з Чехію. Про це розповів Маліновський в інтерв'ю Youtube-каналу. PRESSING.

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- Я відчував дискомфорт, були проблеми із м'язами, не був готовий. Я зіграв у перших двох турах, бо хотів зіграти за збірну. Може, не в той момент підійшов. Потрібно було віч-на-віч, а я в роздягальні це сказав, ще й футболісти Динамо та Шахтаря поїхали. Можливо це образило. Я коли повертався до Бергамо, то спокійно розмовляв з ним, побажав удачі. А потім усі хотіли щось сказати, якось прокоментувати цю ситуацію. Люди, яких я навіть не знаю, казали, що щось чули. Неприємно було.

Петраков поставив Малиновського у стартовий склад / Фото: Reuters

- Чому ви з Петраковим не висловились із цього приводу? – Я не хотів, щоб це обговорювали. Це має залишатися між тренером та футболістом. Тема закрита. - Багато говорилося про те, хто кому подзвонив. – Це залишиться між нами, хто кого набрав. - Але дзвінок був? - Так, ми одну хвилину поговорили та закрили це питання", – сказав Маліновський.

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що ініціатором розмови був сам футболіст, який зателефонував головному тренеру збірної України. Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси і футболіст отримав виклик у національну команду.

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Руслан зіграв у матчі проти Боснії та Герцеговини (2:0) і допоміг завоювати путівку до плей-оф ЧС-2022.