Супертрансфер Динамо завершено! Миколенко їде до Ліверпуля

Журналіст Sky Sports Italy Фабриціо Романо на своєму каналі Twitch повідомив, що клуб АПЛ Евертон узгодив усі деталі трансферу 22-річного українця.
Настає момент, коли "іриски" офіційно презентують Віталія Миколенка в якості свого гравця.
"Це завершена угода", – сказав Романо в ефірі каналу.
За словами інсайдера, Миколенко успішно пройшов медичне обстеження, і тепер залишилося тільки оголосити про підписання контракту. Справу зроблено!
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Щойно в Англії відкриється трансферне вікно, Віталій буде зареєстрований у складі команди Прем'єр-ліги.
Раніше була інформація, що Евертон не може витратити жодної копійки, адже клуб не вписується у правила фінансового fair-play. Тому на трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско.
Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ. Після Ярмоленка це перший великий трансфер, який провернуло київське Динамо.