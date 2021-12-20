Супертрансфер Динамо завершен! Миколенко едет в Ливерпуль

Журналист Sky Sports Italy Фабрицио Романо на своем канале Twitch сообщил, что клуб АПЛ Эвертон уладил все детали трансфера 22-летнего украинца.
Настает момент, когда "ириски" официально презентуют Виталия Миколенко в качестве своего игрока.
"Это завершенная сделка", – сказал Романо в эфире своего канала.
По словам инсайдера, Миколенко успешно прошел медицинское обследование, и теперь осталось только объявить о подписании контракта. Дело сделано!
Далее по теме
Как только в Англии откроется трансферное окно, Виталий будет зарегистрирован в составе команды Премьер-лиги.
Ранее была информация, что Эвертон не может потратить ни копейки, ведь клуб не вписывается в правила финансового fair-play. Поэтому трансфер Миколенко ждет грандиозное фиаско.
Напомним, что главный тренер Динамо Мирча Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.