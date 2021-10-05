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Трансфер российского форварда-дебошира признан худшим в Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 октября, 21:07
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Совсем не идут дела в итальянском чемпионате у российского форварда Александра Кокорина. Добыть себе славу бомбардира на Апеннинском полуострове ему так и не удалось
Трансфер Кокорина в Фиорентину признан худшим в Серии А
Трансфер Кокорина в Фиорентину признан худшим в Серии А

Трансфер российского нападающего Александра Кокорина из московского Спартака в Фиорентину признан один из худших в Серии А за последнее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Журналист Альфредо Педулла в своей публикации в авторитетном издании отметил, что переход форварда был провальным для Фиорентины.

Судите сами, за Кокорина "фиалки" заплатили 4,5 млн евро, по контракту он получает 1,8 млн за сезон, но при этом нападающий не сумел забить ни одного гола. За девять месяцев, с момента подписания контракта, футболист семь раз появлялся на поле, суммарно наиграв 119 минут.

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Также в число худших трансферов попал Ведата Мурики, которого римский Лацио купил у Фенербахче за 20 млн евро. Его успехи выглядят получше Кокорина, он в 42 матчах за "орлов" забил 2 мяча.

Напомним, что в январе этого года, клуб из Флоренции подписал форварда Спартака Александра Кокорина. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан конца июня 2024 года.

Александр Кокорин
Александр Кокорин / Фото: Instagram

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Скандальный форвард "прославился" тем, что со своим другом, игроком Краснодара Павлом Мамаевым, избил чиновника из Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

Кокорин и Мамаев
Кокорин и Мамаев / Фото: Twitter

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