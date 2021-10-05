Трансфер російського форварда-дебошира визнаний найгіршим в Серії А

Зовсім не йдуть справи в італійському чемпіонаті у російського форварда Олександра Кокоріна. Здобути собі славу бомбардира на Апеннінському півострові йому так і не вдалося

Трансфер російського нападника Олександра Кокоріна з московського Спартака до Фіорентини визнаний одним з найгірших в Серії А за останній час, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Журналіст Альфредо Педулла в своїй публікації в авторитетному виданні зазначив, що перехід форварда був провальним для Фіорентини.

Судіть самі, за Кокоріна "фіалки" заплатили 4,5 млн євро, за контрактом він отримує 1,8 млн за сезон, але при цьому нападник не зумів забити жодного гола. За дев'ять місяців, з моменту підписання контракту, футболіст сім разів з'являвся на полі, сумарно награвши 119 хвилин.

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Також в число найгірших трансферів потрапив Ведата Мурікі, якого римський Лаціо купив у Фенербахче за 20 млн євро. Його успіхи виглядають трохи краще Кокоріна, він в 42 матчах за "орлів" забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що в січні цього року, клуб із Флоренції підписав форварда Спартака Олександра Кокоріна. Контракт з 30-річним футболістом розрахований кінця червня 2024 року.

Олександр Кокорін / Фото: Instagram

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Скандальний форвард "прославився" тим, що зі своїм другом, гравцем Краснодара Павлом Мамаєвим, побив чиновника з Мінпромторгу Росії Дениса Пака. За цей злочин Кокорін і Мамаєв відсиділи рік у в'язниці.