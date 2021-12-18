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Трансфер Миколенко ждет грандиозное фиаско: у Эвертона нет денег для Суркисов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 20:20
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На этой неделе украинских болельщиков взволновала новость о переходе динамовца Виталия Миколенко в английский Эвертон. Однако сенсация может превратиться в громкий пшик
Трансфер Миколенко может сорваться
Трансфер Миколенко может сорваться / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Согласно данным различных инсайдеров, Эвертон заплатит Динамо за Миколенко 23 миллиона евро. Правда, есть одна проблема – у "ирисок" нет этих денег!

Точнее, есть, ведь владельцем клуба является ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири, чье состояние оценивается в 2,4 млрд евро.

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Владелец Эвертона Фархад Мошири. Фото: Getty Images

Но сейчас Эвертон не может потратить ни копейки, ведь клуб не вписывается в правила финансового fair-play.

В предыдущие годы руководство инвестировало в команду огромные суммы, но клуб не получил ожидаемую прибыль, пишет dailymail.co.uk.

У Эвертона нет денег на покупку Миколенко
У Эвертона нет денег на покупку Миколенко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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Летом 2021 года Эвертон получил чистую прибыль от трансферов в размере 14,8 млн евро, но за предыдущие три сезона он понес чистый убыток в размере 185,4 млн евро – сюда входят дорогостоящие покупки Аллана, Бена Годфри, Ричарлисона и Алекса Ивоби.

Таким образом, на данный момент баланс клуба составляет минус 41,2 млн евро. Эвертон не может делать покупки этой зимой, иначе их ждут серьезные санкции.

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Трансфер Миколенко может сорваться
Трансфер Миколенко может сорваться / Фото: Getty Images

По этой причине прошлым летом Эвертон приобрел лишь Демарая Грэя за 2 млн евро. Другие игроки были взяты в аренду или пришли в статусе свободных агентов.

Ранее Мирча Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.

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