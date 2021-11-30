Тут и бюджета Динамо не хватит: агент озвучил комиссионные за трансфер забивалы

Мино Райола, являющийся агентом Эрлинга Холанда, с будущего трансфера своего подопечного из дортмундской Боруссии в другой клуб хочет получить 40 миллионов евро

Мино Райола и Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Размер финансовых аппетитов Райолы был обнародован изданием SER Catalunya, проанализировавшим шансы перехода Эрлинга Холанда из Боруссии в Барселону.

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Как оказалось, в контракте Холанда с дортмундским клубом прописаны отступные в размере 75 млн евро. Но еще 60 млн евро будущему клубу норвежца придется заплатить в качестве комиссии: 40 млн евро хочет получить агент Мино Райола, 20 млн евро – отец футболиста Альф-Инге Холанд.

С учетом требований финансового Fair Play, которым Барселона и так соответствует с большим трудом, переход Эрлинга в каталонский клуб видится почти нереальным.

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Отметим, что 40 млн евро, которыми намерен пополнить свой карман Мино Райола, – это больше, чем годовой бюджет киевского Динамо, по словам Игоря Суркиса, составляющий 30-35 млн долларов.

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Добавим, что нидерландец итальянского происхождения Мино Райола является агентом многих звезд – среди них Маттейс де Лигт (Ювентус), Поль Погба (МЮ), Генрих Мхитарян (Рома), Златан Ибрагимович (Милан).

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Ранее вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд Бундеслиги. 21-летний Холанд стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось в нем забить 50 голов.

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Также мы писали, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежский форвард обновил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив 21 гол в своих первых 17 матчах ЛЧ. Месси и Роналду такие достижения и не снились!