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Месси и Роналду такое даже не снилось: невероятное достижение футболиста за 130 миллионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 23:36
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Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд установил очередное достижение в Лиге чемпионов. Месси и Роналду скромно стоят в сторонке!
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Боруссия обыграла Бешикташ 2:1, а Холанд записал на свой счет гол.

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Норвежец забил свой 21 гол в 17 матчах Лиги чемпионов. И это всего в 21 год!

Даже такие звезды футбола как Лионель Месси и Криштиану Роналду не могут похвастаться подобным достижением. Месси в своих 17 первых поединках в ЛЧ забил всего шесть мячей, а на счету Роналду и вовсе баранка.

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До Холанда рекордсменом по этому показателю был Рууд ван Нистелрой, забивший 21 гол за 27 матчей, пишет footboom.

Ранее мы писали, что звездного футболиста будут продавать на аукционе. Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – лакомый кусок для европейских грандов. Настоящая война за молодого форварда развернется следующим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро!

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