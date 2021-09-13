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Он же не вещь! Звездного футболиста будут продавать на аукционе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 сентября, 18:44
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Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – лакомый кусок для европейских грандов. Настоящая война за молодого форварда развернется следующим летом
Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

С лета 2020 года в контракте Холанда с Боруссией активируется пункт об отступных, а они составляют всего 50 миллионов евро.

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Это мизерная сумма, учитывая, что transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро! Дороже него оценивается только Килиан Мбаппе из ПСЖ (160 млн евро).

Бывший председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге считает, что Холанд достанется тому, кто больше предположит самому футболисту.

"Будет настоящий аукцион. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберёт тот, кто предложит самую большую зарплату.

Не думаю, что это приемлемо для Баварии или любого другого клуба Бундеслиги", – цитирует Румменигге AS.

В текущем сезоне форвард уже успел провести за Боруссию шесть матчей, в которых забил восемь мячей. В всего за немецкий клуб норвежец провел 65 матчей и забил 65 голов! Феноменальная результативность.

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