Лучшее празднование гола! Футболист поймал брошенный с трибуны бокал с пивом и выпил

Забавный эпизод произошел во время матча чемпионата Германии между Байером и дортмундской Боруссией. Игрок гостей поймал пиво, брошенное в него с трибуны!

Джуд Беллингем поймал стакан, брошенный с трибуны / Фото: REUTERS

Боруссия вырвала победу со счетом 4:3, а победный гол был забит на 77-й минуте с пенальти. Результативным ударом с точки отметился Эрлинг Холанд.

Читайте также: Пиво, шампанское и икра: как смотрит футбол обладатель Золотого мяча на пенсии

Реклама

Праздновать гол норвежец побежал к чужой трибуне, за что в него прилетело несколько стаканов с пивом.

Одним из первых поздравить Холанда прибежал Джуд Беллингем, взобравшийся партнеру на спину. Как раз в этот момент в него летел один из бокалов пива.

Но футболист не растерялся и поймал "снаряд". А затем еще и отпил из него! Кстати, еще один футболист поймал бокал в полете, но с разочарованием обнаружил, что он уже пустой.

"Идеальный день для моего первого пива... Не фанат", – отреагировал на эпизод Джуд в Twitter, признавшись, что не является фанатом хмельного.