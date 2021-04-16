Пиво, шампанское и икра: как смотрит футбол обладатель Золотого мяча на пенсии

Бывшая звезда сборной Португалии, Реала и Барселоны Луиш Фигу признался, что ест и пьет во время просмотра футбольных трансляций летом и зимой

Бывший полузащитник сборной Португалии и обладатель Золотого мяча-2000 Луиш Фигу рассказал, как он смотрит футбол после завершения карьеры и что он ест во время трансляций. Ранее мы сообщали, что Малиновский повторил достижение Луиша Фигу.

"Если это лето, то во время просмотра футбола я обычно пью что-то более охлаждающее – пиво, шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Что ем? Сыр. И икру еще", – признался 48-летний Фигу в программе "Вечерний Ургант"

Реклама

Луиш Фигу / Фото: Instagram

Напомним, что во время карьеры Фигу защищал цвета лиссабонского Спортинга, Барселоны, Реала и миланского Интера. По четыре раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии, побеждал в Лиге чемпионов. Вице-чемпион Европы-2004 в составе сборной Португалии.

Читайте также: "Фигу был предателем": бывший президент Барселоны – о грязном и коварном поступке главы Реала

Реклама

Ранее мы также рассказывали про удивительный список лучших футболистов мира от знаменитого португальца.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама