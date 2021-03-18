Показал фигу! Удивительный список лучших футболистов мира от знаменитого португальца

Обладатель "Золотого мяча" 2000 года португалец Луиш Фигу удивил своей версией шести лучших, на данный момент, футболистов мира.

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Экс-полузащитник "Барселоны" и "Реала" включил в этот список Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионеля Месси ("Барселона"), Луку Модрича ("Реал"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Килиана Мбаппе и Неймара (оба – "ПСЖ").

Луиш Фигу / Фото: AFP

При этом, как сообщает The Mirror, 48-летний Фигу "показал фигу", то есть оставил за бортом ТОП-6 нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

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Роберт Левандовски – суперзвезда "Баварии" / Фото: Reuters

Напомним, "Золотой мяч" от France Football по итогам прошлого года не вручался, однако ФИФА именно Левандовски признала лучшим футболистом-2020.

И поляка не оказалось в числе лучших современных исполнителей по мнению Фигу.

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Отметим, что в прошлом году с "Баварией" Роберт Левандовски выиграл все возможные трофеи – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Германии, немецкие Кубок и Суперкубок, а в начале 2021-го стал победителем клубного чемпионата мира.

Смотрите, как Левандовски накануне помог "Баварии" обыграть в 1/8 ЛЧ "Лацио" (2:1)

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