Пиво, шампанське та ікра: як дивиться футбол володар Золотого м'яча на пенсії

Колишній півзахисник збірної Португалії і володар Золотого м'яча-2000 Луїш Фігу розповів, як він дивиться футбол після завершення кар'єри і що він їсть під час трансляцій. Раніше ми повідомляли, що Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу.
"Якщо це літо, то під час перегляду футболу я зазвичай п'ю щось більш охолоджуюче – пиво, шампанське. Якщо це зима, то я вважаю за краще червоне вино. Що їм? Сир. І ікру ще", – зізнався 48-річний Фігу в програмі "Вечірній Ургант"
Луїш Фігу / Фото: Instagram
Нагадаємо, що під час кар'єри Фігу захищав кольори лісабонського Спортинга, Барселони, Реала та міланського Інтера. По чотири рази вигравав чемпіонати Іспанії та Італії, перемагав у Лізі чемпіонів. Віце-чемпіон Європи-2004 у складі збірної Португалії.
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Раніше ми також розповідали про дивовижний список кращих футболістів світу від знаменитого португальця.
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