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Пиво, шампанське та ікра: як дивиться футбол володар Золотого м'яча на пенсії

16 квітня, 14:20

Олена Павлова Олена Павлова

Колишня зірка збірної Португалії, Реала та Барселони Луїш Фігу зізнався, що їсть і п'є під час перегляду футбольних трансляцій влітку і взимку

Колишній півзахисник збірної Португалії і володар Золотого м'яча-2000 Луїш Фігу розповів, як він дивиться футбол після завершення кар'єри і що він їсть під час трансляцій. Раніше ми повідомляли, що Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу.

"Якщо це літо, то під час перегляду футболу я зазвичай п'ю щось більш охолоджуюче – пиво, шампанське. Якщо це зима, то я вважаю за краще червоне вино. Що їм? Сир. І ікру ще", – зізнався 48-річний Фігу в програмі "Вечірній Ургант"

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Луїш Фігу

Луїш Фігу / Фото: Instagram

Нагадаємо, що під час кар'єри Фігу захищав кольори лісабонського Спортинга, Барселони, Реала та міланського Інтера. По чотири рази вигравав чемпіонати Іспанії та Італії, перемагав у Лізі чемпіонів. Віце-чемпіон Європи-2004 у складі збірної Португалії.

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Раніше ми також розповідали про дивовижний список кращих футболістів світу від знаменитого португальця.

Відео: Сьогодні

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