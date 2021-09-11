Найкраще святкування гола! Футболіст зловив кинутий з трибуни келих з пивом і випив

Боруссія вирвала перемогу з рахунком 4:3, а переможний гол був забитий на 77-й хвилині з пенальті. Результативним ударом з точки відзначився Ерлінг Голанд.
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Святкувати гол норвежець побіг до чужої трибуни, за що в нього прилетіло кілька склянок з пивом.
Одним з перших привітати Холанда прибіг Джуд Беллінгем, який заліз партнеру на спину. Якраз в цей момент в нього летів один з келихів пива.
Але футболіст не розгубився і зловив "снаряд". А потім ще й відпив з нього! До речі, ще один футболіст зловив келих в польоті, але з розчаруванням виявив, що він вже порожній.
"Ідеальний день для мого першого пив ... Не фанат", – відреагував на епізод Джуд в Twitter, зізнавшись, що не є фанатом хмільного.