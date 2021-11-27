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Матерный жест: фрау из Вольфсбурга эффектно послала Холанда (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 ноября, 23:27
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Норвежский футболист попал в смешную ситуацию во время празднования гола в матче чемпионата Германии
Бабушка "поблагодарила" Холанда за рекорд
Бабушка "поблагодарила" Холанда за рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце поединка против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг Холанд забил третий гол Боруссии и побежал праздновать к трибуне, показывая пальцем на болельщицу "волков".

Женщине не понравилась фамильярность юной звезды мирового футбола и в ответ показала Холанду неприличный жест, согнув руку в локте.

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Этот момент успел зафиксировать оператор трансляции и болельщица "Вольфсбурга" стала звездой социальных сетей.

Сам форвард с юмором отнесся к поступку леди и оценил работу телевизионщиков.

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"Награда лучшему игроку матча сегодня отправляется оператору", – написал Холанд в своем Twitter.

Напомним, что в матче с Вольфсбургом Холанду покорился еще один бомбардирский рекорд – он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

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