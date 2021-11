Матерный жест: фрау из Вольфсбурга эффектно послала Холанда (видео)

В конце поединка против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг Холанд забил третий гол Боруссии и побежал праздновать к трибуне, показывая пальцем на болельщицу "волков".

Женщине не понравилась фамильярность юной звезды мирового футбола и в ответ показала Холанду неприличный жест, согнув руку в локте.

Этот момент успел зафиксировать оператор трансляции и болельщица "Вольфсбурга" стала звездой социальных сетей.

Lady is not a fan of Haaland pic.twitter.com/bqZeEyCHQB