Вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд Бундеслиги

Норвежскому форварду Эрлингу Холанду покорился еще один бомбардирский рекорд – он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

21-летний форвард продолжает обновлять свою статистику забитых голов. В матче 13-го тура против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг забил свой 50-й мяч в 50-ти поединках в Бундеслиге.

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50 Borussia Dortmunds Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVBpic.twitter.com/289FhPK8tI — OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021

Таким образом норвежец стал самым молодым футболистом в истории чемпионата, забившим 50 голов и которому для этого понадобилось наименьшее количество матчей.

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Средняя результативность Эрлинга в Бундеслиге на данный момент равна единице, а в нынешнем сезоне норвежец опережает свой график – в семи матчах он уже забил 10 голов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежский форвард обновил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив 21 гол в своих первых 17 матчах ЛЧ. Месси и Роналду такие достижения и не снились!

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Ранее мы писали, что звездного футболиста будут продавать на аукционе. Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – лакомый кусок для европейских грандов. Настоящая война за молодого форварда развернется следующим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро!