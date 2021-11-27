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Львов --
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Вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд Бундеслиги

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 ноября, 20:38
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Норвежскому форварду Эрлингу Холанду покорился еще один бомбардирский рекорд – он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

21-летний форвард продолжает обновлять свою статистику забитых голов. В матче 13-го тура против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг забил свой 50-й мяч в 50-ти поединках в Бундеслиге.

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Таким образом норвежец стал самым молодым футболистом в истории чемпионата, забившим 50 голов и которому для этого понадобилось наименьшее количество матчей.

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Средняя результативность Эрлинга в Бундеслиге на данный момент равна единице, а в нынешнем сезоне норвежец опережает свой график – в семи матчах он уже забил 10 голов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежский форвард обновил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив 21 гол в своих первых 17 матчах ЛЧ. Месси и Роналду такие достижения и не снились!

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Ранее мы писали, что звездного футболиста будут продавать на аукционе. Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – лакомый кусок для европейских грандов. Настоящая война за молодого форварда развернется следующим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро!

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

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15
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38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
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