Вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд Бундеслиги

21-летний форвард продолжает обновлять свою статистику забитых голов. В матче 13-го тура против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг забил свой 50-й мяч в 50-ти поединках в Бундеслиге.

Читайте также: Боль дня! Футболист Аякса врезался пахом в штангу, забивая гол

50 Borussia Dortmunds Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVBpic.twitter.com/289FhPK8tI