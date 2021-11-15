Маліновський пообіцяв Шевченку проблеми в матчах з Аталантою

Півзахисник Аталанти з нетерпінням чекає на зустріч у чемпіонаті Італії зі своїм екс-наставником зі збірної України

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Головному тренеру італійської Дженоа Андрію Шевченку у найближчу неділю належить зіграти з Ромою, очолюваною Жозе Моурінью. Але попереду у колишнього наставника "синьо-жовтої" дружини ще не одна приємна зустріч зі своїми старими знайомими та підопічними.

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Одним із таких знакових матчів стане поєдинок проти Аталанти за яку грає найдорожчий українець Руслан Маліновський. Своєю думкою про призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа, Руслан поділився в інтерв'ю Youtube-каналу. vZbirna.

"Вітаю Андрія Миколайовича. Здається, Аталанта зіграє з Дженоа 21-го або 22 грудня. Думаю що їм дуже важко буде. Миколенко може перейти до Дженоа? Ну це буде вже швидша команда. Хочу сказати, що у Серії А усі команди дуже високого рівня, тому неправильно говорити, що хтось рівень, а хтось – ні", – сказав Маліновський.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Зазначимо, що поєдинок проти Аталанти "грифони" проведуть 21 грудня у матчі 19-го туру Серії А.

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А тим часом сам Андрій Миколайович спростував інформацію про трансфери гравців збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. За його словами, обидва футболісти просто не вписуються в ліміт легіонерів не з Євросоюзу.

Зінченко і Миколенко / Фото: REUTERS

Зазначимо, що у неділю, 14 листопада, Шевченко виграв перший матч із Дженоа – але радіти особливо нема чому, адже це був тренувальний спаринг. Основа генуезького клубу обіграла свою молодіжну команду з рахунком 3:1.

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Андрій Шевченко. Фото – ФК Дженоа

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