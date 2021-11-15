Малиновский пообещал Шевченко проблемы в матчах с Аталантой

Полузащитник Аталанты с нетерпением ждет встречи в чемпионате Италии со своим экс-наставником по сборной Украины

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Главному тренеру итальянской Дженоа Андрею Шевченко в ближайшее воскресенье предстоит сыграть с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью. Но впереди у бывшего наставника "сине-желтой" дружины еще не одна приятна встреча со своими старыми знакомыми и подопечными.

Читайте также: Шева десятью словами отреагировал на первую победу в Дженоа

Реклама

Одним из таких знаковых матчей станет поединок против Аталанты за которую играет самый дорогой украинец Руслан Малиновский. Своим мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером Дженоа, Руслан поделился в интервью Youtube-каналу vZbirna.

"Поздравляю Андрея Николаевича. По-моему, Аталанта сыграет с Дженоа 21-го или 22 декабря. Думаю, что им очень тяжело будет. Миколенко может перейти в Дженоа? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет", – сказал Малиновский.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Отметим, что поединок против Аталанты "грифоны" проведут 21 декабря в матче 19-го тура Серии А.

Реклама

А тем временем, сам Андрей Николаевич опроверг информацию о трансферах игроков сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко. По его словам, оба футболиста попросту не вписываются в лимит легионеров не из Евросоюза.

Зинченко и Миколенко / Фото: REUTERS

Отметим, что в воскресенье, 14 ноября, Шевченко выиграл первый матч с Дженоа – но радоваться особо нечему, ведь это был тренировочный спарринг. Основа генуэзского клуба обыграла свою молодежную команду со счетом 3:1.

Реклама

Андрей Шевченко. Фото – ФК Дженоа

Читайте также: