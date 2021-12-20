Хватило одной минуты. Как уладили конфликт Малиновский и Петраков

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал недавний скандал, который поднял на уши всю футбольную общественность

Александр Петраков и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Всему виной травма, после которой Руслан не до конца восстановился и не мог продемонстрировать свой максимум. Поэтому он попросился у Петракова пораньше уехать в свой клуб, пропустив товарищескую игру с Чехию. Об этом рассказал Малиновский в интервью Youtube-каналу PRESSING.

Читайте также: Супертрансфер Динамо завершен! Миколенко едет в Ливерпуль

Реклама

- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты Динамо и Шахтера уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи. А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.

Петраков поставил Малиновского в стартовый состав / Фото: Reuters

- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу? - Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта. - Много говорилось о том, кто кому позвонил. - Это останется между нами, кто кому набрал. - Но звонок был? - Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос", – сказал Малиновский.

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что инициатором разговора был сам футболист, который позвонил главному тренеру сборной Украины. Петраков и Малиновский выяснили все нюансы и футболист получил вызов в национальную команду.

Реклама

Руслан сыграл в матче против Боснии и Герцеговины (2:0) и помог завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2022.