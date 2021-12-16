Петраков собрался повторить достижение Шевченко. Удачи

Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций. Во втором дивизионе сборная Украины попала в группу к Шотландии, Ирландии и Армении.

Главный тренер украинской команды Александр Петраков высказал своем мнения о соперниках "сине-желтых".

"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно.

Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба.

Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет сбор. Нам предстоит сыграть четыре матча в короткий промежуток времени", – цитирует Петракова УАФ.