Тренер сборной Украины Петраков уедет в Аталанту

Наставник украинской национальной команды отправится в Бергамо – почерпнуть новые знания у коуча команды, за которую выступает Руслан Малиновский

Александр Петраков / Фото: Reuters

Перед мартовским плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков намерен побывать в итальянском Бергамо – на стажировке в Аталанте.

"Мне президент УАФ пообещал, что если удастся договориться с Гасперини (тренером Аталанты), что он меня примет, то я поеду к нему на три-четыре дня в начале февраля. Там где Руслан Малиновский. Я работаю на новом уровне, мне нужно общение. Надо поговорить с людьми, пообщаться", – приводит слова Петракова ПРОФУТБОЛ Digital.

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

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Таким образом Петраков сможет воочию увидеть, каким образом тренер Аталанты использует лучшие стороны Малиновского, которого наставник сборной Украины изначально не видел в своей схеме. Это, напомним, привело к конфликту, который, впрочем, уже исчерпан.

Александр Петраков и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

"Может, в Англию еще съезжу. Мне Авраам Кампомар (испанский ассистент Петракова) с этим вопросом помогает. В Лидсе работает спортивным директором испанец, может, туда поедем, к Бьелсе заеду. Если буду возле Манчестера, то позвоню Зинченко. Может, Гвардиола согласится, чтобы я там пару дней побыл", – добавил коуч сборной Украины.

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха, 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.