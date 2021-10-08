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Атлетіко --
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Інтер --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Німеччина, Хорватія та Нідерланди перемогли: результати відбіркових матчів ЧС-2022 за 8 жовтня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 23:46
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Сьогодні було зіграно 11 поєдинків кваліфікації світової першості 2022 року, обійшлося без гучних несподіванок
Німці дома обіграли збірну Румунії
Німці дома обіграли збірну Румунії / Фото: REUTERS

У п'ятницю стартував жовтневий відбірковий цикл чемпіонату світу 2022 року. У чотирьох групах було зіграно 11 матчів. Обійшлося без сенсацій.

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ГРУПА Е

Чехія – Уельс – 2:2

Естонія – Білорусь – 2:0

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ГРУПА G

Латвія – Нідерланди – 0:1

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Туреччина – Норвегія – 1:1

Гібралтар – Чорногорія – 0:3

ГРУПА Н

Кіпр – Хорватія – 0:3

Росія – Словаччина – 1:0

Мальта – Словенія – 0:4

ГРУПА J

Німеччина – Румунія – 2:1

Ісландія – Вірменія – 1:1

Ліхтенштейн – Північна Македонія – 0:4

Нагадаємо, що збірна України в суботу зіграє відбірковий матч проти Фінляндії. Напередодні зустрічі наставник нашої команди Олександр Петраков шокував своєю поведінкою на прес-конференції.

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21
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20
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10
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13
9
Верес
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10
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