Франція створила неймовірне і вийшла у фінал Ліги націй

Французи у другому таймі забили три голи у ворота Бельгії і вийшли у фінал Ліги націй, де зіграють проти збірної Іспанії

Тео Ернандес приніс перемогу Франції / Фото: REUTERS

Сьогодні в Турині визначився другий фіналіст Ліги націй УЄФА. Раніше Іспанія обіграла Італію.

Суперниками іспанців стали французи. Вони в півфіналі обіграли Бельгію – 3:2.

Реклама

Поєдинок вийшов багатим на голи. Під кінець першого тайму двічі відзначилися бельгійці. Де Брюйне віддав дві гольові передачі, які ударами в ближній кут завершили Карраско і Лукаку. Форвард забив вперше за останні шість ігор, включаючи клубні турніри.

Але до 69-ї хвилини Франція зрівняла рахунок. Спочатку відзначився Бензема, а потім забив Мбаппе з пенальті, який рефері призначив після перегляду VAR.

Реклама

Для Кіліана це був 50-й матч у футболці національної команди. І він став наймолодшим гравцем збірної Франції, який провів півсотні зустрічей (22 роки і 291 день). За цим показником Мбаппе обійшов Бензема, який досяг позначки в 50 ігор за збірну у 24 роки і 240 днів.

Кінцівка основного часу вийшла гарячою. Спочатку Лукаку замкнув простріл зліва, але після перегляду VAR рефері відмінив взяття воріт. Положення поза грою.

Реклама

Потім Погба потряс хрестовину зі штрафного. А на останній хвилині Тео Ернандес приніс перемогу Франції.

Що цікаво, Лукас і Тео Ернандес стали першими братами, які вийшли в стартовому складі збірної Франції вперше з 1932 року. Тоді на полі з'явилися Жан і Люсьєн Лорени.

У фіналі Франція зіграє проти Іспанії 10 жовтня Мілані. В цей же день бельгійці зустрінуться з італійцями у матчі за "бронзу".