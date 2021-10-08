30 претендентів на "Золотий м'яч". Хто ці люди?

France Football назвав футболістів, які будуть боротися за звання кращого гравця Європи. Переможця ми дізнаємося 29 листопада

У Мессі шість "Золотих м'ячів" - це рекорд

Сьогодні авторитетний журнал France Football оголосив 30 номінантів на "Золотий м'яч". Приз найкращому футболістові Європи.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Парижа. Вибирати переможця будуть 180 журналістів з усього світу.

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Номінанти на "Золотий м'яч"-2021

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Ріяд Марез (Манчестер Сіті)

Нголо Канте (Челсі)

Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

Леонардо Бонуччі (Ювентус)

Мейсон Маунт (Челсі)

Харрі Кейн (Тоттенгем)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)

Карім Бензема (Реал)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Ніколо Барелла (Інтер)

Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Педрі (Барселона)

Лука Модрич (Реал)

Джорджо К'єлліні (Ювентус)

Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

Неймар (ПСЖ)

Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Сімон К'єр (Мілан)

Роберт Левандовскі (Баварія)

Жоржиньо (Челсі)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Сесар Аспілікуета (Челсі)

Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)

Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)

Жерар Морено (Вільярреал)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Луїс Суарес (Атлетико)

Нагадаємо, що в 2020 році нагороду не вручали. Організатори пояснили таке рішення пандемією коронавіруса.