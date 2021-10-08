7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

30 претендентів на "Золотий м'яч". Хто ці люди?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 21:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
France Football назвав футболістів, які будуть боротися за звання кращого гравця Європи. Переможця ми дізнаємося 29 листопада
У Мессі шість "Золотих м'ячів" - це рекорд
У Мессі шість "Золотих м'ячів" - це рекорд

Сьогодні авторитетний журнал France Football оголосив 30 номінантів на "Золотий м'яч". Приз найкращому футболістові Європи.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Парижа. Вибирати переможця будуть 180 журналістів з усього світу.

Реклама

Читайте також: Як 15 українців боролися за "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

Номінанти на "Золотий м'яч"-2021

Реклама
  • Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
  • Нголо Канте (Челсі)
  • Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
  • Леонардо Бонуччі (Ювентус)
  • Мейсон Маунт (Челсі)
  • Харрі Кейн (Тоттенгем)
  • Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)
  • Карім Бензема (Реал)
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • Ніколо Барелла (Інтер)
  • Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Педрі (Барселона)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Джорджо К'єлліні (Ювентус)
  • Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
  • Неймар (ПСЖ)
  • Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер)
  • Сімон К'єр (Мілан)
  • Роберт Левандовскі (Баварія)
  • Жоржиньо (Челсі)
  • Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • Сесар Аспілікуета (Челсі)
  • Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)
  • Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)
  • Жерар Морено (Вільярреал)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Луїс Суарес (Атлетико)

Нагадаємо, що в 2020 році нагороду не вручали. Організатори пояснили таке рішення пандемією коронавіруса.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

Завтра

19:00

Україна

3.50

3.22

2.37

Іспанія

10 жовт

21:45

Франція

3.09

3.24

2.61
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти