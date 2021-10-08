30 претендентов на "Золотой мяч". Кто эти люди?

У Месси шесть "Золотих мячей" - это рекорд
Сегодня авторитетный журнал France Football объявил 30 номинантов на "Золотой мяч". Приз лучшему футболисту Европы.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Парижа. Выбирать победителя будут 180 журналистов со всего мира.
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Номинанты на "Золотой мяч"-2021
- Рияд Марез (Манчестер Сити)
- Нголо Канте (Челси)
- Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
- Леонардо Бонуччи (Ювентус)
- Мэйсон Маунт (Челси)
- Харри Кейн (Тоттенхэм)
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ)
- Карим Бензема (Реал)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- Николо Барелла (Интер)
- Лионель Месси (Барселона/ПСЖ)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Педри (Барселона)
- Лука Модрич (Реал)
- Джорджо Кьеллини (Ювентус)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Неймар (ПСЖ)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Симон Кьер (Милан)
- Роберт Левандовски (Бавария)
- Жоржиньо (Челси)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Сесар Аспиликуэта (Челси)
- Ромелу Лукаку (Интер/Челси)
- Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)
- Жерар Морено (Вильярреал)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Луис Суарес (Атлетико)
Напомним, что в 2020 году награду не вручали. Организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса.