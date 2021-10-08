Германия, Хорватия и Нидерланды победили: результаты отборочных матчей ЧМ-2022 за 8 октября

Сегодня было сыграно 11 поединков квалификации мирового первенства 2022 года, обошлось без громких неожиданностей

Немцы дома обыграли сборную Румынии / Фото: REUTERS

В пятницу стартовал октябрьский отборочный цикл чемпионата мира 2022 года. В четырех группах было сыграно 11 матчей. Обошлось без сенсаций.

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ГРУППА Е

Чехия – Уэльс – 2:2

Эстония – Беларусь – 2:0

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ГРУППА G

Латвия – Нидерланды – 0:1

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Турция – Норвегия – 1:1

Гибралтар – Черногория – 0:3

ГРУППА Н

Кипр – Хорватия – 0:3

Россия – Словакия – 1:0

Мальта – Словения – 0:4

ГРУППА J

Германия – Румыния – 2:1

Исландия – Армения – 1:1

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4

Напомним, что сборная Украины в субботу сыграет отборочный матч против Финляндии. Накануне встречи наставник нашей команды Александр Петраков шокировал своим поведением на пресс-конференции.