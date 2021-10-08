Германия, Хорватия и Нидерланды победили: результаты отборочных матчей ЧМ-2022 за 8 октября

В пятницу стартовал октябрьский отборочный цикл чемпионата мира 2022 года. В четырех группах было сыграно 11 матчей. Обошлось без сенсаций.
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ГРУППА Е
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Чехия – Уэльс – 2:2
Эстония – Беларусь – 2:0
ГРУППА G
Латвия – Нидерланды – 0:1
Турция – Норвегия – 1:1
Гибралтар – Черногория – 0:3
ГРУППА Н
Кипр – Хорватия – 0:3
Россия – Словакия – 1:0
Мальта – Словения – 0:4
ГРУППА J
Германия – Румыния – 2:1
Исландия – Армения – 1:1
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4
Напомним, что сборная Украины в субботу сыграет отборочный матч против Финляндии. Накануне встречи наставник нашей команды Александр Петраков шокировал своим поведением на пресс-конференции.
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