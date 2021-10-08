7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Германия, Хорватия и Нидерланды победили: результаты отборочных матчей ЧМ-2022 за 8 октября

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
8 октября, 23:46
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Сегодня было сыграно 11 поединков квалификации мирового первенства 2022 года, обошлось без громких неожиданностей
Немцы дома обыграли сборную Румынии
Немцы дома обыграли сборную Румынии / Фото: REUTERS

В пятницу стартовал октябрьский отборочный цикл чемпионата мира 2022 года. В четырех группах было сыграно 11 матчей. Обошлось без сенсаций.

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ГРУППА Е

Чехия – Уэльс – 2:2

Эстония – Беларусь – 2:0

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ГРУППА G

Латвия – Нидерланды – 0:1

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Турция – Норвегия – 1:1

Гибралтар – Черногория – 0:3

ГРУППА Н

Кипр – Хорватия – 0:3

Россия – Словакия – 1:0

Мальта – Словения – 0:4

ГРУППА J

Германия – Румыния – 2:1

Исландия – Армения – 1:1

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4

Напомним, что сборная Украины в субботу сыграет отборочный матч против Финляндии. Накануне встречи наставник нашей команды Александр Петраков шокировал своим поведением на пресс-конференции.

Читайте также:

футболЧМ-2022
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1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
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6
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