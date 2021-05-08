Фігуриста журналістка, яка принесла удачу збірній на чемпіонаті світу: фото

Дівчина здобула світову популярність після того, як засвітилася на чемпіонаті світу в 2014 році. Вона принесла удачу збірній Коста-Ріки, яка вперше в історії дійшла до чвертьфіналу турніру

Джейл Берахімі / Фото: Instagram

Збірна Коста-Ріки тріумфально для себе виступила на ЧС-2014, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу турніру, де поступилися лише в серії пенальті майбутньому бронзовому призеру турніру Нідерландам.

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У Мережі вважають, що головною музою національної команди стала чарівна костариканська журналістка Джейл Берахімі, яка супроводжувала команду протягом усього мундіалю. Ну як з такою підтримкою можна було грати погано?

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