Красуня в купальнику: нові фото сексуальної зірки MMA

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант втратила свою красуню з переходом в лігу кулачних боїв. Красуня продовжує розбурхувати соцмережі своїми гарячими фото. На цей раз вона похвалилася в Instagram ідеальним тілом в купальнику і оголосила серед підписників конкурс на кращу пікап-фразу.
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