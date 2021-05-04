Красуня в купальнику: нові фото сексуальної зірки MMA

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант втратила свою красуню з переходом в лігу кулачних боїв. Красуня продовжує розбурхувати соцмережі своїми гарячими фото. На цей раз вона похвалилася в Instagram ідеальним тілом в купальнику і оголосила серед підписників конкурс на кращу пікап-фразу.

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