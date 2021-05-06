Сексі навіть на кухні: зірка біатлону показала, як готує пасту

Зоряна біатлоністка Доротея Вірер порадувала своїх підписників спокусливими фото з кухні. Дівчина готувала обід в обтягуючому чорному міні сукні

Доротея Вірер / Фото: Instagram

Одна з кращих біатлоністок світу італійка Доротея Вірер на своїй сторінці в Instagram показала, як готує пасту. Втім, красуня навіть такі буденні заняття робить в обтягуючому міні платті.

"Легкий і хороший обід", – так прокоментувала свої кулінарні здібності біатлоністка.

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А перед цим Доротея опублікувала яскраву фотосесію:

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