Русский
$ 27,73
33,28
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Сексі навіть на кухні: зірка біатлону показала, як готує пасту

6 травня, 17:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зоряна біатлоністка Доротея Вірер порадувала своїх підписників спокусливими фото з кухні. Дівчина готувала обід в обтягуючому чорному міні сукні

Доротея Вірер

Доротея Вірер / Фото: Instagram

Одна з кращих біатлоністок світу італійка Доротея Вірер на своїй сторінці в Instagram показала, як готує пасту. Втім, красуня навіть такі буденні заняття робить в обтягуючому міні платті.

"Легкий і хороший обід", – так прокоментувала свої кулінарні здібності біатлоністка.

Реклама

А перед цим Доротея опублікувала яскраву фотосесію:

Реклама

Читайте також:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти