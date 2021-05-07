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Роздягав тебе на кожній фотографії! Погана дівчинка Бьянка розпалила своїх фанатів

7 травня, 13:10

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Дочка відомого англійського футболіста Бьянка Гаскойн навіть в одязі вміє привернути до себе підвищену увагу чоловіків, а в купальнику – зводить з розуму

Бьянка Гаскойн

Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Дочка відомого англійського футболіста і скандаліста Пола Гаскойна Бьянка захоплює чоловіків своїм тілом і умінням його подати. Фото блондинки в купальнику або нижній білизні завжди викликають фурор. А на цей раз вона ще й розбурхала шанувальників підписом до нового фото в Instagram .

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"У своїх думках я тебе вже розділу ...", – підписала Бьянка нове фото в білому комплекті, з грайливо піднесеною футболкою-поло

"Я роздягав тебе на кожній фотографії, яку ти публікувала, дитинко", – у ту ж мить же відгукнувся один з фоловерів. А інший задався питанням: "Чомусь ти така шикарна?"

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Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

Бьянка стала відома після участі в реаліті-шоу. Далі були участі в різних телешоу упереміш зі скандалами – дівчина крутила з бійцем змішаних єдиноборств CJ Meeks, але зрадила його з футболістом Джеймі Про & # 39; Харою. Зараз вона зустрічається з модним фітнес-тренером Крісом Бойсоном.

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Бьянка зробила досить успішну кар'єру моделі, особливо затребувана у виробників нижньої білизни. Також її регулярно звуть на зйомки різних календарів.

Бьянка Гаскойн

Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Бьянка Гаскойн
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Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

раніше дочка легенди футболу сфотографувалася повністю голою .

Тенісистка Фанні Штоллар Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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