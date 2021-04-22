Екс-футболіст збірної України, який програв мільйони в казино, зайнявся моржуванням (відео)

Колишній півзахисник київського Динамо Денис Олійник, який належить нині фінському клубу СІК, збадьорив себе зануренням в холодну водичку

Колишній футболіст Динамо, Металіста, Дніпра і збірної України Денис Олійник, до кінця року пов'язаний контрактом з фінським клубом СІК, продемонстрував фоловерам своє північне загартування.

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Півзахисник пірнув в озеро, температура води в якому становила 3-5 градусів тепла, і кайфонув!

"This is amazing!" – блиснув своїми знаннями англійської Олійник, щоб поділитися тим, як це чудово

Денис Олійник Відео: Instagram

Нагадаємо, Олійник належав до золотої молоді Динамо, яка в матчі за Суперкубок України-2007 сенсаційно обіграла Шахтар.

Утім, кар'єра після того успіху у Дениса не склалася. Її супроводжували нефутбольні скандали. Зокрема, колишня дружина Олійника Зоряна заявила, що він її бив.

"І робив це неодноразово. Коли ми жили в Харкові, він після чергового загулу прийшов додому п'яний. Я вирішила не мовчати, і у нас спалахнула сварка, внаслідок чого він мене сильно побив, зламав шість ребер... Бив ногами... Довелося викликати міліцію, щоб його заспокоїли"

"Знаєте, великі гроші відразу запаморочили голову молодому хлопцю. Він серйозно підсів на азартні ігри, програвав величезні суми в казино. За два роки Денис програв близько 2 млн доларів. З ним говорили батьки, я, його кодували, але все марно", – розповідала дівчина

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Зараз Денису Олійнику – 33 роки. Аналітики Transfermarkt оцінюють його в 150 тисяч євро.

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