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"Рикун випив три ковтки віскі залпом": Жажа – про п'янку з гравцем, якому Шева зобов'язаний "Золотим м'ячем"

20 квітня, 13:07

Олег Люлька Олег Люлька

Ексфутболіст Металіста Жажа Коельо розповів про посиденьки з одноклубником по харківському Металісту Олександром Рикуном. "У Бразилії, – каже, – так не п'ють"

Колишній нападник Металіста бразилець Жажа Коельо, який отримав сто тисяч доларів за гол Бешикташу, розповів про те, як він випивав зі знаменитим півзахисником харківської команди Олександром Рикуном.

"Рікі (Рикун) на кожному тренуванні діставав Едмара: "Хочу напитися з Жажою". Я був не проти, але поцікавився у Едмара, як ми будемо спілкуватися, якщо Ріки ні бум-бум англійською?"

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Олександр Рикун

Олександр Рикун / Фото: fcdnipro.com

"Рікі це мало цікавило. "Ми не будемо говорити, будемо пити", – передав через Едмара. Окей. Я купив віскі. Покликав Рікі до себе. Починаємо процес, він навіть трохи заговорив англійською (сміється). Якісь базові речі про футбол, атаку, передачі"

"Як він п'є віскі, в Бразилії так не п'ють. Рікі робить залпом три ковтки і потім запиває кока-колою. Коротше, минуло хвилин десять і Рікі вже в зюзю. Починає буянити. Я дзвоню Вадиму Комардіну (ексначальнику селекції Металіста) і прошу його забрати. Весь цей процес зайняв двадцять хвилин. Рікі не тільки божественно грав, але і пив з натхненням", – цитує Жажу Коельо у себе в Facebook журналіст Валерій Пригорницький

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Жажа Коельо

Жажа Коельо / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Раніше колишній півзахисник Дніпра, Металіста і збірної України Олександр Рикун підтвердив історію про те, як в 2009 році, виступаючи за харківський клуб, випав з балкона готелю у Винниках під Львовом, де тоді зупинилася його команда.

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Нагадаємо, що в 2004 році саме з шикарної передачі Рикуна Шевченко забив свій другий гол у ворота Туреччини (3:0) – той дубль, на думку тодішнього тренера збірної України Олега Блохіна, обумовив завоювання Шевою за підсумками року "Золотого м'яча".

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футболісти чемпіонат України Металіст Харків Жажа Коэльо Александр Рыкун

Джерело: Сегодня|Спорт

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