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"Взяв у Марадони автограф і повісив на стіну": український футболіст розповів про зустріч з легендою

17 квітня, 08:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Олександр Нойок згадав свою зустріч з легендарним Дієго Марадоною під час виступів за Динамо Брест, йому вдалося взяти автограф у аргентинця

Український футболіст Олександр Нойок, який раніше виступав за Динамо з Бреста, розповів про візит до міста легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

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Марадона приїжджав в Брест в липні 2018 року. Тоді він отримав керівну посаду в білоруському клубі.

"Я підписав контракт з Динамо, а через тиждень приїхав Дієго. У Бресті розпочався просто бум! Народ мало не здурів від того, що в місто приїхала така легенда. Мене теж переповнювали емоції, особливо коли він увійшов до роздягальні. У той день взяв у Марадони автограф і повісив на стіну в своїй мінській квартирі. Для мене це реально цінна річ: батя розповідав про Дієго, коли я був зовсім маленьким, потім я фільми про Марадону дивився і приїжджав у відпустку в Неаполь, щоб відчути цю атмосферу" , – розповів Нойок в інтерв'ю sport24 .

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було в два рази більше звичайного і було збережено для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, яка не претендує на спадщину.

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футболіст Дієго Марадона Олександр Нойок
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