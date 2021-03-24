Наша "гармата" в Росії! Дивіться, який шикарний гол забив Нойок

Сьогодні відбувся матч другого по силы дивізіону чемпіонату Росії. "Оренбург" в гостях обіграв "Балтику" з рахунком – 2:1. У гостей просто приголомшливий гол забив українець Олександр Нойок.

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На 41-й хвилині Нойок вразив ворота суперника дальнім прямим ударом зі штрафного.

"Оренбург" в 32 матчах набрав 67 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці ФНЛ. Ця позиція дає команді пряму путівку в Прем'єр-лігу.

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Нагадаємо, що в останні роки Нойок виступав в чемпіонаті Білорусі. Українець приєднався до брестського "Динамо" влітку 2018 року. За цей час він провів 74 поєдинки, в яких забив 13 голів і віддав 11 гольових передач. Разом з "Динамо" він ставав чемпіоном Білорусі і двічі володарем Суперкубка країни.

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