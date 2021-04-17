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"Взял у Марадоны автограф и повесил на стену": украинский футболист рассказал о встрече с легендой

17 апреля, 08:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Александр Нойок вспомнил свою встречу с легендарным Диего Марадоной во время выступлений за Динамо Брест, ему удалось взять автограф у аргентинца

Украинский футболист Александр Нойок, ранее выступавший за Динамо из Бреста, рассказал о визите в город легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

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Марадона приезжал в Брест в июле 2018 года. Тогда он получил руководящую должность в белорусском клубе.

"Я подписал контракт с Динамо, а через неделю приехал Диего. В Бресте начался просто бум! Народ чуть не сдурел от того, что в город приехала такая легенда. Меня тоже переполняли эмоции, особенно когда он вошел в раздевалку. В тот день взял у Марадоны автограф и повесил на стену в своей минской квартире. Для меня это реально ценная вещь: батя рассказывал про Диего, когда я был совсем маленьким, потом я фильмы про Марадону смотрел и приезжал в отпуск в Неаполь, чтобы прочувствовать эту атмосферу", – рассказал Нойок в интервью sport24.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

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футболист Диего Марадона Александр Нойок
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