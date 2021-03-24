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Наша "пушка" в России! Смотрите, какой шикарный гол забил Нойок

24 марта, 22:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинец принес победу "Оренбургу"

Сегодня состоялся матч второго по силам дивизиона чемпионата России. "Оренбург" в гостях обыграл "Балтику" со счетом – 2:1. У гостей просто потрясающий гол забил украинец Александр Нойок.

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На 41-й минуте Нойок поразил ворота соперника дальним прямым ударом со штрафного.

"Оренбург" в 32 матчах набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Эта позиция дает команде прямую путевку в Премьер-лигу.

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Напомним, что в последние годы Нойок выступал в чемпионате Беларуси. Украинец присоединился к брестскому "Динамо" летом 2018 года. За это время он провел 74 поединка, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Вместе с "Динамо" он становился чемпионом Беларуси и дважды обладателем Суперкубка страны.

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Александр Нойок
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