Экс-футболист сборной Украины, проигравший миллионы в казино, занялся моржеванием (видео)

Бывший полузащитник киевского Динамо Денис Олейник, принадлежащий сейчас финскому клубу СИК, взбодрил себя погружением в холодную водичку

Бывший футболист Динамо, Металлиста, Днепра и сборной Украины Денис Олейник, до конца года связанный контрактом с финским клубом СИК, продемонстрировал фолловерам свою северную закалку.

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Полузащитник нырнул в озеро, температура воды в котором составляла 3-5 градусов тепла, и кайфонул!

"This is amazing!" – блеснул своими знаниями английского Олейник, чтобы поделиться тем, как это восхитительно

Денис Олейник Видео: Instagram

Напомним, Олейник принадлежал к золотой молодежи Динамо, которая в матче за Суперкубок Украины-2007 сенсационно обыграла Шахтер.

Впрочем, карьера после того успеха у Дениса не заладилась. Ее сопровождали нефутбольные скандалы. В частности, бывшая жена Олейника Зоряна заявила, что он ее бил.

"И делал это неоднократно. Когда мы жили в Харькове, он после очередного загула пришел домой пьяный. Я молчать не стала, и у нас разгорелась ссора, вследствие чего он меня сильно избил, сломал шесть ребер... Бил ногами... Пришлось вызывать милицию, чтобы его успокоили"

"Знаете, большие деньги сразу вскружили голову молодому парню. Он серьезно подсел на азартные игры, проигрывал огромные суммы в казино. За два года Денис проиграл около 2 млн долларов. С ним говорили родители, я, его кодировали, но все без толку", – рассказывала девушка

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Сейчас Денису Олейнику – 33 года. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 150 тысяч евро.

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