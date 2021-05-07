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Дочка Суркіса: "Папе за останні 10 років пропозицій про продаж Динамо не надходило"

7 травня, 23:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Власник Динамо Ігор Суркіс часто говорив, що готовий продати клуб, але не отримував гідної пропозиції. А тепер його слова підтвердила дочка Яна

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Дочка президента київського Динамо Ігоря Суркіса Яна розповіла, що її батько вже давно не отримував пропозицію по продажу столичного клубу.

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"Тут питання стоїть не в тому, коли і кому тато продасть Динамо. Я думаю, питання в тому, хто візьме на себе таку відповідальність – забезпечувати таку команду як Динамо Київ.

Безліч прикладів є і в українському футболі, коли за величезні гроші купували команду, а в підсумку вона йшла в небуття.

Зараз немає таких людей, які готові взяти на себе таку відповідальність. Наскільки я знаю, татові за останні 10 років пропозицій про продаж Динамо не надходило", – розповіла Яна Суркіс в програмі BurBuzz.

Раніше ми писали, що брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові. У 2012 році Алішер Усманов був готовий купити київський клуб майже за півмільярда доларів.

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