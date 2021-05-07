Дочка Суркіса: "Папе за останні 10 років пропозицій про продаж Динамо не надходило"

Дочка президента київського Динамо Ігоря Суркіса Яна розповіла, що її батько вже давно не отримував пропозицію по продажу столичного клубу.

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"Тут питання стоїть не в тому, коли і кому тато продасть Динамо. Я думаю, питання в тому, хто візьме на себе таку відповідальність – забезпечувати таку команду як Динамо Київ.

Безліч прикладів є і в українському футболі, коли за величезні гроші купували команду, а в підсумку вона йшла в небуття.

Зараз немає таких людей, які готові взяти на себе таку відповідальність. Наскільки я знаю, татові за останні 10 років пропозицій про продаж Динамо не надходило", – розповіла Яна Суркіс в програмі BurBuzz.