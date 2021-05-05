Динамо в меншості не змогло обіграти скромний Маріуполь в резервній формі

Кияни вперше з'явилися в чорно-салатових кольорах і після вилучення Карлоса де Пени розійшлися з одним із аутсайдерів нічиєю

/ Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відкрився передостанній тур Прем'єр-ліги. У першому матчі середи Динамо зіграло з Маріуполем в незвичайній формі через загрозу штрафу. Формально господарями вважалися кияни, але зустріч пройшла на стадіоні імені Бойка в Донецькій області.

Мірча Луческу вперше в сезоні місце на останньому рубежі довірив Денису Бойку, і той ледь не привіз гол у свої ворота. Правда, потім сам же виправився сейвом за обрізку. Також у "біло-блакитних" з'явився захисник Олександр Тимчик, котрий тривалий час заліковував травму.

На полі було багато боротьби і мало небезпечних моментів. А на 51-й хвилині Динамо залишилося в меншості: Карлос де Пена зрубав суперника в центрі поля, отримав другу жовту картку і пішов до роздягальні.

Проте, Ілля Забарний і Артем Бесєдін ударами з близької дистанції могли вивести "біло-блакитних" вперед, але добре діяв воротар Євген Гальчук. Маріупольці також періодично огризались, але без особливого успіху. У підсумку рефері Андрій Коваленко зафіксував нічию 0:0. Нова форма динамівців виявилася нефартовою.

Нагадаємо розклад і результати 25-го туру чемпіонату України.

Позитивний результат дозволив підопічним Остапа Маркевича піднятися на одну сходинку і віддалитися від останнього місця вже на п'ять очок. Динамо відірвалося від Шахтаря на 14 пунктів, але "гірники" свій матч туру зіграють завтра в Києві з Минаєм.