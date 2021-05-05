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Динамо в меншості не змогло обіграти скромний Маріуполь в резервній формі

5 травня, 15:52

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кияни вперше з'явилися в чорно-салатових кольорах і після вилучення Карлоса де Пени розійшлися з одним із аутсайдерів нічиєю

/ Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відкрився передостанній тур Прем'єр-ліги. У першому матчі середи Динамо зіграло з Маріуполем в незвичайній формі через загрозу штрафу. Формально господарями вважалися кияни, але зустріч пройшла на стадіоні імені Бойка в Донецькій області.

Мірча Луческу вперше в сезоні місце на останньому рубежі довірив Денису Бойку, і той ледь не привіз гол у свої ворота. Правда, потім сам же виправився сейвом за обрізку. Також у "біло-блакитних" з'явився захисник Олександр Тимчик, котрий тривалий час заліковував травму.

На полі було багато боротьби і мало небезпечних моментів. А на 51-й хвилині Динамо залишилося в меншості: Карлос де Пена зрубав суперника в центрі поля, отримав другу жовту картку і пішов до роздягальні.

Проте, Ілля Забарний і Артем Бесєдін ударами з близької дистанції могли вивести "біло-блакитних" вперед, але добре діяв воротар Євген Гальчук. Маріупольці також періодично огризались, але без особливого успіху. У підсумку рефері Андрій Коваленко зафіксував нічию 0:0. Нова форма динамівців виявилася нефартовою.

Нагадаємо розклад і результати 25-го туру чемпіонату України.

Позитивний результат дозволив підопічним Остапа Маркевича піднятися на одну сходинку і віддалитися від останнього місця вже на п'ять очок. Динамо відірвалося від Шахтаря на 14 пунктів, але "гірники" свій матч туру зіграють завтра в Києві з Минаєм.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
24
13
5
6
41
21
20
44
Забиті 41
Пропущені 21
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забиті 32
Пропущені 33
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
МаріупольМаріупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

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