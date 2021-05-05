Динамо зіграє з Маріуполем в незвичайній формі через загрозу штрафу

Київська команда використовує третій, резервний, комплект на сезон 2020/2021 в передостанньому турі в середу, 5 травня, щоб виконати контракт

Сьогодні відбудуться чотири матчі вітчизняної Прем'єр-ліги. Дізнавайтеся розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу. Першими на поле вийдуть Маріуполь і Динамо, їхня зустріч на Донеччині розпочнеться незвично рано – о 14:00.

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Водночас гості вперше в сезоні зіграють в резервному варіанті форми. Чорно-салатовий комплект столичний клуб використовує, щоб виконати зобов'язання за контрактом з постачальником амуніції. Інформацію про це подав Telegram-канал Динамо Київ Inside, забезпечивши її оригінальними судженнями:

"Сьогодні в Маріуполі будемо уникати штрафних санкцій, граючи в третьому комплекті форми. За умовами контракту мають бути заграні всі три в сезоні. Ігнорування цього комплекту – велика дурість, вчинена в більшості за таким самим дурним забобоном. Бо ця форма, безсумнівно, – найбільш оригінальна й красива. Консерватизм, заснований на твердженні, що Динамо – це виключно "біло-сині", в нинішні часи недоречний".

Вашій увазі – Динамо – Маріуполь: відеотрансляція матчу.

Цікаво, що футболку з резервного комплекту можна купити в магазині клубу за 1590 грн. А ось на деяких інших ресурсах футболку з шортами продають удвічі дешевше.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу достроково гарантували собі золоті медалі, відірвавшись від Шахтаря вже на 13 очок. Дивіться, як Динамо розгромило Ворсклу в попередньому турі: