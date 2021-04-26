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Суркіс зізнався, які преміальні отримають футболісти Динамо за перемогу в чемпіонаті

26 квітня, 12:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кияни вперше з 2016 року взяли золоті медалі Прем'єр-ліги, за що президент клубу щедро нагородить персонал: гравці можуть купити машину і квартиру

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

75-річний Мірча Луческу зміг повернути чемпіонство столичному клубу після п'ятирічної паузи. Природно, що боси Динамо залишилися задоволені його роботою, а Ігор Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу. Також президент "біло-блакитних" розповів про нагородження для команди.

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У коментарі телеканалам Футбол Суркіс-молодший повідомив:

"У команді отримають те, що прописано по контрактам у кожного футболіста. Вся команда знає, що отримає за чемпіонство. Чи можна купити за ці гроші квартиру, машину? Різні є і квартири, і машини.

Ну, якщо однокімнатну, то, напевно, можна купити. Або машину гарну і однокімнатну квартиру. Треба дивитися, хто в якому районі хоче жити ".

Судячи з цих слів, можна припустити, що преміальні становитимуть близько 100 тисяч доларів. Природно, що внесок різних футболістів в "золото" оцінюють по-різному – так само, як різняться і зарплати гравців в команді. Досвідчені діти отримують більше, молоді – менше.

Після успіху фанати Динамо гаряче зустріли команду у бази.

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Дивіться, як недавно Динамо обіграло Шахтар в чемпіонаті України

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футбол чемпіонат України Динамо Київ Ігор Суркіс преміальні
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