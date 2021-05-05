Складно мотивувати після чемпіонства. Луческу пояснив втрату очок з Маріуполем

Головний тренер Динамо розповів, як вибирав футболістів на поєдинок 25 туру чемпіонату України і чому не вдалося перемогти суперника

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию в матчі з Маріуполем (0:0) у 25-му турі української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, що на 51-й хвилині столична команда, яка достроково стала чемпіоном, залишилася в меншості після видалення Карлоса де Пени, який зрубав суперника в центрі поля і отримав другий гірчичник.

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"Результат по грі. Обидві команди створили не дуже багато моментів. Господарі поля були дуже мотивовані, це було видно і по тому, як вони боролися на полі, і за кількістю жовтих карток. У той же час у них грає команда, технічні гравці, які намагалися тримати м'яч внизу і будувати атаки через короткий пас. Після того, як чемпіонство було завойовано, складно мотивувати гравців. Звідси і така гра", – цитує Луческу Динамо

Динамо vs Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

"Я намагався дати якомога більше ігрового часу тим гравцям, хто буде виступати за свої національні збірні на Євро, щоб вони підійшли до турніру в хорошій формі", – додав румунський фахівець

Нагадаємо, що в першому матчі середи Динамо зіграло з Маріуполем у незвичайній формі через загрозу штрафу.

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Раніше ми давали розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу.