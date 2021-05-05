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Складно мотивувати після чемпіонства. Луческу пояснив втрату очок з Маріуполем

5 травня, 18:44

Олена Павлова Олена Павлова

Головний тренер Динамо розповів, як вибирав футболістів на поєдинок 25 туру чемпіонату України і чому не вдалося перемогти суперника

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию в матчі з Маріуполем (0:0) у 25-му турі української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, що на 51-й хвилині столична команда, яка достроково стала чемпіоном, залишилася в меншості після видалення Карлоса де Пени, який зрубав суперника в центрі поля і отримав другий гірчичник.

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"Результат по грі. Обидві команди створили не дуже багато моментів. Господарі поля були дуже мотивовані, це було видно і по тому, як вони боролися на полі, і за кількістю жовтих карток. У той же час у них грає команда, технічні гравці, які намагалися тримати м'яч внизу і будувати атаки через короткий пас. Після того, як чемпіонство було завойовано, складно мотивувати гравців. Звідси і така гра", – цитує Луческу Динамо

Динамо vs Маріуполь

Динамо vs Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

"Я намагався дати якомога більше ігрового часу тим гравцям, хто буде виступати за свої національні збірні на Євро, щоб вони підійшли до турніру в хорошій формі", – додав румунський фахівець

Нагадаємо, що в першому матчі середи Динамо зіграло з Маріуполем у незвичайній формі через загрозу штрафу.

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Раніше ми давали розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
24
13
5
6
41
21
20
44
Забиті 41
Пропущені 21
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забиті 32
Пропущені 33
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
МаріупольМаріупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

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