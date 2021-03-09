"Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів у Лізі Європи

Киянам дістався арбітр, що позбавив їх голу на "Камп Ноу", а "гірникам" – HR-земляк Фонсеки і Каштру

УЄФА призначила особливих арбітрів на перші матчі "Шахтаря" і "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи, які відбудуться в четвер.

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Поєдинок "Динамо" з іспанським "Вільярреалом" на НСК "Олімпійський" обслуговуватиме 36-річний англієць Майкл Олівер – це наймолодший арбітр в історії АПЛ, який почав судити її матчі ще в 2010-му. До речі, Майкл – рефері в другому поколінні, його батько також був служителем футбольної Феміди.

Не так давно кияни перетиналися з Олівером. У листопаді він судив матч "Барселона" – "Динамо" (2:1), призначивши пенальті за фол Попова на Мессі і скасувавши гол Кендзьори, вирішивши, що під час подачі з кутового м'яч вийшов за межі поля.

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А на груповому етапі Ліги Європи 2014/15 за суддівства Олівера кияни перемогли "Стяуа" (2:0).

Що стосується матчу "Рома" – "Шахтар", який відбудеться в четвер у Римі, то обслуговувати його довірили HR-директору з Португалії Артуру Діашу – співвітчизнику наставника донеччан Луїша Каштру і коуча "Роми" Паулу Фонсеки.

Отже, як Каштру, так і Фонсеці слід уважно стежити за своїми словами під час гри, щоб зопалу не вилаятися рідною мовою. Рефері все зрозуміє і може застосувати санкції.

Артур Діаш / Фото: REUTERS

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У березні 2016-го Діаш зафіксував перемогу "Шахтаря" над "Андерлехтом" (3:1) в 1/16 фіналу Ліги Європи, а у вересні 2019-го – домашню поразку донеччан від "Манчестер Сіті" (0:3) у груповому турнірі ЛЧ.

Дивіться, як "Шахтар" і "Динамо" подолали суперників в 1/16 Ліги Європи

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