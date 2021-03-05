Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи втратив одного з лідерів

До всіх проблем італійської "Роми" додалася ще одна. 28-річний атакуючий півзахисник Жордан Верету через травму в найближчий місяць не зможе грати. Пошкодження француз отримав у середу в поєдинку проти своєї колишньої команди – "Фіорентини". У нього розтягнення м'язів на правій нозі.

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Нагадаємо, квитки на матч "Шахтар" – "Рома" вже у вільному продажу.

Сумну для команди Пауло Фонсеки новину опублікувало сьогодні видання Football Italia.

У нинішньому сезоні Верету є одним з лідерів римської команди. Він провів 30 матчів у всіх турнірах і забив 11 м'ячів. У тому числі він 10 разів відзначився голом у 24 іграх чемпіонату Італії, а також заробив чотири жовті картки.

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Медики очікують повернення Жордана на поле не раніше, ніж за 35 днів. Так що 11 і 18 березня він точно не зіграє проти "Шахтаря" в Лізі Європи.

Севідов: "Провал у Лізі Європи буде приводом для звільнення Каштру або Фонсеки".

Дивіться, як "Рома" обіграла "Фіорентину" в гостях позавчора:

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