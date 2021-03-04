Севідов: "Провал у Лізі Європи буде приводом для звільнення Каштру або Фонсеки"

Український тренер Олександр Севідов поділився думкою про майбутні зустрічі "Шахтаря": з "Ромою" – в Лізі Європи, з "Десною" – в чемпіонаті.

Реклама

- Чи тиснутиме на Фонсеку той факт, що він грає проти колишнього клубу?

- Я не думаю. На мій погляд, він не так довго пропрацював в "Шахтарі", як, наприклад, Луческу. Як на мене, особливого сліду Фонсека в "Шахтарі" так і не залишив. Я маю на увазі, історичного. Тому особливого тиску не буде. На Фонсеку більше тиснутиме те, що його "Рома" зараз не зовсім виразно виглядає в чемпіонаті.

Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Реклама

- Для кого з тренерів матч "Шахтаря" і "Роми" принципіальніший: для Каштру чи Фонсеки?

- Я не думаю, що саме в такому контексті варто ставити питання. Це не настільки принциповий, скільки дуже важливий матч і для Фонсеки, і для Каштру. Будь-який провал чи в чемпіонаті України або Італії, чи в Лізі Європи стане приводом для звільнення як одного, так і іншого тренера.

Як ми зараз бачимо, не все добре і в "Ромі", і в "Шахтарі". Є свої конфлікти, які періодично виходять назовні. Кожен з цих тренерів прагнутиме не дати клубним босам приводу себе звільнити. Я думаю, саме в цьому контексті варто розглядати протистояння. Через це буде така напруга. Якщо щодо "Шахтаря" ми знаємо, то щрдо "Роми" також видно, що у неї не все так добре в чемпіонаті. Начебто команда йде в зоні Ліги Європи, може поборотися за зону Ліги чемпіонів, але "Наполі" і "Лаціо" наступають на п'яти. Як я вже сказав, не так все добре в грі "Роми".

- Чи можна сказати, що для Каштру матч з "Десною" важливіший, ніж перший поєдинок проти "Роми"? Адже, оступившись в чемпіонаті, можна опуститися нижче другого місця.

- Я вже частково відповів на питання. Не думаю, що Каштру захоче пожертвувати Лігою Європи заради якогось протистояння з "Десною". Тому що ще досить турів. Як на мене, і "Шахтар", і "Динамо" свої очки втрачатимуть. Втім, як і "Зоря", якій зараз пророкують мало не вклинювання в боротьбу за чемпіонство.

Реклама

Тому, я думаю, на першому плані зараз у "Шахтаря" і у Каштру стоїть Ліга Європи. Хто б що не говорив, це така гарна вивіска, як для гравців, так і для тренера. Успіхи на європейській арені важливі для кар'єри Каштру в світлі продовження роботи. Погоджуся з багатьма, що навряд чи з ним продовжуватиме контракт донецький "Шахтар".

Луїш Каштру / Фото: Reuters

- Якщо не брати до уваги матч проти "Динамо", поєдинок з "Десною" для "Шахтаря" – найважливіший в останніх матчах чемпіонату?

- Я не вважаю, що з "Десною" буде найважчий поєдинок. Тому що "Шахтарю" ще грати в Полтаві, якщо не помиляюся. Ще буде кілька непростих ігор, крім матчів з "Десною" та "Динамо". Найважливіше, що "Шахтар" зараз не показує гру, яка дозволяє говорити про те, що "ну, тепер "Шахтар" навряд чи десь втратить...", як це було кілька років поспіль.

Реклама

Зараз настає такий момент, що "Шахтарю" слід переживати за чемпіонство. На мій погляд, тут найважливіше навіть не очне протистояння "Шахтаря" і "Динамо", а те, що не можна втрачати очки в матчах з командами нижче рівнем. Ми знаємо, що "Шахтар" кілька таких очок втратив.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський". Квитки ви можете придбати за посиланням.

Читайте також думку Богдана Бутка про дуель "Шахтар" – "Рома".

Дивіться, як вчора "Шахтар" програв "Агробізнесу" в Кубку України:

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама