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"Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы

9 марта, 16:01

Олег Люлька Олег Люлька

Киевлянам достался арбитр, лишивший их гола на "Камп Ноу", а "горнякам" – HR-земляк Фонсеки и Каштру

УЕФА назначил особенных арбитров на первые матчи "Шахтера" и "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, которые состоятся в четверг.

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Поединок "Динамо" с испанским "Вильярреалом" на НСК "Олимпийский" будет обслуживать 36-летний англичанин Майкл Оливер – это самый молодой арбитр в истории АПЛ, который начал судить ее матчи еще в 2010-м. Кстати, Майкл – рефери во втором поколении, его отец также был служителем футбольной Фемиды.

Не так давно киевляне пересекались с Оливером. В ноябре он судил матч "Барселона" – "Динамо" (2:1), назначив пенальти за фол Попова на Месси и отменив гол Кендзеры, посчитав, что во время подачи с углового мяч ушел за пределы поля.

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А на групповом этапе Лиги Европы 2014/15 при судействе Оливера киевляне победили "Стяуа" (2:0).

Что касается матча "Рома" – "Шахтер", который состоится в четверг в Риме, то обслуживать его доверили HR-директору из Португалии Артуру Диашу – соотечественнику наставника дончан Луиша Каштру и коуча "Ромы" Паулу Фонсеки.

Следовательно, как Каштру, так и Фонсеке нужно будет следить за своей речью, чтобы сгоряча не выругаться на родном языке. Рефери все поймет и может применить санкции.

Артур Диаш

Артур Диаш / Фото: REUTERS

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В марте 2016-го Диаш зафиксировал победу "Шахтера" над "Андерлехтом" (3:1) в 1/16 финала Лиги Европы, а в сентябре 2019-го – домашнее поражение дончан от "Манчестер Сити" (0:3) в групповом турнире ЛЧ.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" прошли соперников по 1/16 Лиги Европы

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