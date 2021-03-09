"Слухи не просто так ходят": Воробей – о судьбоносных матчах Каштру в "Шахтере"

В течение недели "горняков" ждут два поединка с "Ромой" в Лиге Европы и встреча с "Десной" в чемпионате

От результатов ближайших матчей с "Ромой" в 1/8 Лиги Европы и "Десной" в чемпионате Украины зависит, останется ли португалец Луиш Каштру главным тренером "Шахтера". Такое мнение высказал бывший нападающий "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей.

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"Сейчас идут ключевые матчи для Каштру. Любой плохой матч сейчас идет большим минусом в его копилку. Не просто так ходят слухи... Качество игры "Шахтера" сейчас оставляет желать лучшего", – цитирует Андрея Воробья Sport.ua

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Напомним, на минувших выходных "Шахтер" обыграл "Олимпик" 1:0, прервав серию из двух поражений "Заре" и "Агробизнесу". Тем не менее игра "горняков" в последнем поединке Воробья не впечатлила.

"Эмоциональной уверенности победа над "Олимпиком" "Шахтеру" чуть-чуть добавит. Это однозначно, потому что был небольшой кризис в течение нескольких игр. А вот по качеству игры есть большие вопросы. Не думаю, что за такой короткий срок команда станет совершенно другой. В последнее время, к сожалению, прослеживается не очень хорошая картинка по поводу игры", – отметил Воробей

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Андрей Воробей / Фото: Instagram

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Поединки "горняков" с "Ромой" пройдут 11 и 18 марта (в Риме на "Стадио Олимпико" и в Киеве на НСК "Олимпийский"). В промежутке между ними, 14 марта, "Шахтер" примет на НСК "Десну".

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